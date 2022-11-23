Якубович призвал футболистов сборной России уходить из спорта после товарищеских матчей

Если зрители не получают удовольствие, то футболистам нужно уходить из спорта. Так телеведущий Леонид Якубович прокомментировал товарищеские матчи сборной России по футболу с Таджикистаном и Узбекистаном.

"Играть надо всё время. Это профессия. Этим надо заниматься не для того, чтобы быть первыми, а быть лучшими. Всё это — зрелище, которое доставляет удовольствие зрителям. Надо делать всё, чтобы эти зрители получали удовольствие. А если они не получают удовольствие, надо уходить из спорта", — сказал Якубович в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Телеведущий назвал подобные матчи спортивным театром, в котором нужно быть актёром. Он считает, что футболисты такого уровня не могут быть плохими. В противном случае в этом спорте им не место, считает он.

Напомним, российская сборная в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном в ноябре оба раза сыграла вничью, не забив ни одного гола. Счёт по итогам обеих игр составил 0:0.