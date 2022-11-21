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21 ноября, 12:53

Федун назвал бессмысленными матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун назвал бессмысленными товарищеские матчи сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра абсолютно бессмысленна так же, как и бессмысленно всё это", — сказал Федун.

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Напомним, на прошедшей неделе сборная России провела два товарищеских матча. 17-го числа соперником россиян стала сборная Таджикистана, а 20-го — сборная Узбекистана. Обе встречи завершились без забитых мячей — 0:0.

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Сайт РФС / Михаил Шапаев

Артур Лапсаков

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