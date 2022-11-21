Федун назвал бессмысленными матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун назвал бессмысленными товарищеские матчи сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана. Его слова приводит "Спорт-Экспресс" .

"Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра абсолютно бессмысленна так же, как и бессмысленно всё это", — сказал Федун.