Федун назвал бессмысленными матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун назвал бессмысленными товарищеские матчи сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра абсолютно бессмысленна так же, как и бессмысленно всё это", — сказал Федун.
Напомним, на прошедшей неделе сборная России провела два товарищеских матча. 17-го числа соперником россиян стала сборная Таджикистана, а 20-го — сборная Узбекистана. Обе встречи завершились без забитых мячей — 0:0.
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