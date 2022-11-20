"Это не отмазка": В сборной России по футболу объяснили "тяжёлым годом" итог матча с Узбекистаном
Баринов заявил, что сборная России выложилась на 100% в игре с Узбекистаном
Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов прокомментировал ничью в матче с командой Узбекистана. По его словам, во всём виноват "тяжёлый год", а игроки выложились на все сто процентов.
"Год тяжёлый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили. Конец года, все устают, не надо нас поливать грязью. В официальных матчах будет всё по-другому", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".
Лайф писал, что товарищеский матч сборных России и Узбекистана по футболу завершился со счётом 0:0. Российская команда не забила ни одного мяча уже вторую игру подряд. Встреча прошла на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.