Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 15:31

"Это не отмазка": В сборной России по футболу объяснили "тяжёлым годом" итог матча с Узбекистаном

Баринов заявил, что сборная России выложилась на 100% в игре с Узбекистаном

Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов прокомментировал ничью в матче с командой Узбекистана. По его словам, во всём виноват "тяжёлый год", а игроки выложились на все сто процентов.

"Год тяжёлый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили. Конец года, все устают, не надо нас поливать грязью. В официальных матчах будет всё по-другому", заявил он газете "Спорт-Экспресс".

Сборные России и Узбекистана определились с составами на товарищеский матч

Сборные России и Узбекистана определились с составами на товарищеский матч

Лайф писал, что товарищеский матч сборных России и Узбекистана по футболу завершился со счётом 0:0. Российская команда не забила ни одного мяча уже вторую игру подряд. Встреча прошла на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.

Обложка ©

Российский футбольный союз

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров