"Это не отмазка": В сборной России по футболу объяснили "тяжёлым годом" итог матча с Узбекистаном

Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов прокомментировал ничью в матче с командой Узбекистана. По его словам, во всём виноват "тяжёлый год", а игроки выложились на все сто процентов.

"Год тяжёлый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили. Конец года, все устают, не надо нас поливать грязью. В официальных матчах будет всё по-другому", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".