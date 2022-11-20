Эрдоган предупредил Европу о "бесконечной цене" за изоляцию России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о серьёзных последствиях в случае изоляции России. По его словам, выбор политики, направленной против РФ, грозит негативным результатом для многих государств.

"Цена будет бесконечной. И эту цену всё больше платит Европа, а вместе с ней и Польша", — заявил турецкий лидер в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".