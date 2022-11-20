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20 ноября, 15:21

Россия увеличила поставки нефти в Китай на 9,5% с начала года

Поставки нефти из России в Китай в период с января по октябрь 2022 года увеличились на 9,5% и дошли до уровня 71,97 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Существенно за это время изменилась и стоимость чёрного золота, которая возросла на 53% — до $49,19 млрд. При этом по объёмам поставок нефти в Поднебесную РФ уступает Саудовской Аравии, которая за аналогичный период продала 73,76 млн тонн.

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Артур Белкин

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