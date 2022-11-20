Косметолог назвала причины появления морщин над губой, как у звезды "Белого лотоса" Дженнифер Кулидж

С возрастом в зоне вокруг рта образуются кисетные морщины, не удалось их избежать и звезде американского телесериала "Белый лотос" Дженнифер Кулидж. Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала Лайфу причины дефекта и способы борьбы с ним. В первую очередь таким морщинам подвержены женщины с активной мимикой.

"В области вокруг рта практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка, поэтому со временем в результате активной мимики (смех, жевание жвачки, курение) круговая мышца рта приводится в напряжение и образуются кисетные морщины. Врачи эстетической косметологии называют их "штрихкодами" из-за внешнего вида исчерченности", — пояснила врач.

Вторая причина — это гормональный сбой, ведь в зрелом возрасте сокращается выработка коллагена, что приводит к сухой и дряблой коже, продолжила Малышева. Третий фактор — старение лицевого скелета (потеря зубов, истончение эмали, неправильный прикус).

Четвёртый — это климат: перепады температур и солнечные лучи запускают процесс старения. И наконец, несбалансированное питание, в том числе недостаточное употребление воды. По словам косметолога, самые доступные способы борьбы с кисетными морщинами — это гимнастика и массаж, а также уходовая косметика.

"Такие методы будут помогать до определённого возраста, здесь от образа жизни и генетики многое зависит. После 30–35 лет необходимо обращаться за помощью к специалистам. Обычно более радикальные методы мы назначаем пациентам по индивидуальным показаниям", — пояснила медик.

К "тяжёлой артиллерии" против морщин вокруг рта относятся ботулинотерапия (ботокс), бланширование (специальная сшивка гиалуроновой кислоты), контурная пластика (омоложение всей периоральной зоны вокруг губ), армирование мезонитями, уточнила Малышева.