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20 ноября, 14:58

Трое турецких силовиков пострадали при ракетном ударе по КПП на границе с Сирией

Турецкий военнослужащий и сотрудник полиции страны получили ранения в результате обстрела КПП на границе с Сирией. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, ракетному обстрелу подвергся КПП Онджупынар в городе Килис на юго-востоке страны. Сейчас в район ЧП направляется большое количество машин скорой помощи и военнослужащих.

Более 30 человек погибли в Сирии и Ираке при атаке ВВС Турции

Более 30 человек погибли в Сирии и Ираке при атаке ВВС Турции

Как ранее сообщал Лайф, ВВС Турции нанесли удары в четырёх регионах Сирии и одном Ирака в ответ на недавний теракт в Стамбуле. Глава Минобороны страны Хулуси Акар заявил, что Анкара реализует своё право на самооборону, следуя 51-й статье Устава ООН.

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Shutterstock / Mircea Moira

Артур Белкин

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