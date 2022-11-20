Трое турецких силовиков пострадали при ракетном ударе по КПП на границе с Сирией

Турецкий военнослужащий и сотрудник полиции страны получили ранения в результате обстрела КПП на границе с Сирией. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, ракетному обстрелу подвергся КПП Онджупынар в городе Килис на юго-востоке страны. Сейчас в район ЧП направляется большое количество машин скорой помощи и военнослужащих.