Трамп отказался возвращаться в Twitter, несмотря на 82 млн подписчиков
Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что не собирается возвращаться в "Твиттер", даже несмотря на разблокировку его аккаунта и десятки миллионов подписчиков. Американского политика в соцсети уже читает более 82 миллионов человек.
"Я не вижу причин для этого, у них в "Твиттере" много проблем, вы видите, что происходит", — цитирует Трампа The Hill.
Впрочем, проблемы в соцсети никак не влияют на хорошее отношение Дональда Трампа к её новому владельцу Илону Маску. Тем не менее публичной площадкой Трампа продолжит быть Truth Social, которую он сам запустил.
Напомним, новый владелец "Твиттера" Илон Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту. Cам Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл Маск.
ТАСС / AP / Andrew Harnik