Трамп отказался возвращаться в Twitter, несмотря на 82 млн подписчиков

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что не собирается возвращаться в "Твиттер", даже несмотря на разблокировку его аккаунта и десятки миллионов подписчиков. Американского политика в соцсети уже читает более 82 миллионов человек.

"Я не вижу причин для этого, у них в "Твиттере" много проблем, вы видите, что происходит", — цитирует Трампа The Hill.