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20 ноября, 14:35

Макрон позвонил главе МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался по телефону с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по вопросу обстрелов Запорожской АЭС. Об этом рассказал телеканал BFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

"Президент республики переговорил по телефону с главой МАГАТЭ после обстрелов Запорожской АЭС", — уточнил собеседник канала.

Источник добавил, что до конца дня Макрон также намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МАГАТЭ Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Напомним, стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате украинского обстрела. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Татьяна Миссуми

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