Макрон позвонил главе МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался по телефону с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по вопросу обстрелов Запорожской АЭС. Об этом рассказал телеканал BFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.
"Президент республики переговорил по телефону с главой МАГАТЭ после обстрелов Запорожской АЭС", — уточнил собеседник канала.
Источник добавил, что до конца дня Макрон также намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате украинского обстрела. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ