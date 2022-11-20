Макрон позвонил главе МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался по телефону с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по вопросу обстрелов Запорожской АЭС. Об этом рассказал телеканал BFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

"Президент республики переговорил по телефону с главой МАГАТЭ после обстрелов Запорожской АЭС", — уточнил собеседник канала.

Источник добавил, что до конца дня Макрон также намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.