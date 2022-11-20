Глава МАГАТЭ Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции должны немедленно прекратиться. С таким призывом выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнём", — указано в обращении.

Специалисты МАГАТЭ присутствуют на станции с сентября. Речь идёт о четырёх сотрудниках секретариата агентства, у которых есть доступ ко всем объектам ЗАЭС, благодаря чему они могут отслеживать ситуацию и оперативно докладывать обо всех происшествиях на станции. Именно они уведомили руководство о новых взрывах, которые наблюдали прямо из окон.

Гросси подчеркнул, что в данной ситуации необходимо немедленно согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг станции, так как "сейчас она необходима больше, чем когда-либо".