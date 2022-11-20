Вучич предсказал "ад на земле" в Косове после 21 ноября
Президент Сербии Вучич опасается "ада на земле" в Косове после 21 ноября
Президент Сербии Александр Вучич опасается серьёзного обострения в Косове после 21 ноября из-за отказа местных "властей" отменить решение о штрафах за сербские номера. В этот день он хочет встретиться в Брюсселе с "премьер-министром" мятежного региона Альбином Курти на очередном раунде переговоров по ситуации в регионе.
"Если бы (Курти. — Прим. Лайфа) хотел отложить решение, отложил бы его раньше. Думаю, идея в том, чтобы ему была дана возможность отложить якобы верное решение. Но Курти показал, что не хочет сербов в Косове и Метохии", — заявил сербский лидер в эфире телеканала TV Prva.
Он добавил, что если "власти" Косова начнут применять спорные меры, то обострения в регионе не избежать. Вучич напомнил, что Сербия сделала всё для сохранения мира.
"У нас тогда будет пекло (ад. – Прим. Лайфа) на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги", — заключил президент.
Напомним, что несколько месяцев назад на севере Косова произошло обострение из-за намерения "властей" самопровозглашённой республики ограничить въезд на свою территорию машинам с сербскими номерами.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK