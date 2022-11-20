Вучич предсказал "ад на земле" в Косове после 21 ноября

Президент Сербии Александр Вучич опасается серьёзного обострения в Косове после 21 ноября из-за отказа местных "властей" отменить решение о штрафах за сербские номера. В этот день он хочет встретиться в Брюсселе с "премьер-министром" мятежного региона Альбином Курти на очередном раунде переговоров по ситуации в регионе.

"Если бы (Курти. — Прим. Лайфа) хотел отложить решение, отложил бы его раньше. Думаю, идея в том, чтобы ему была дана возможность отложить якобы верное решение. Но Курти показал, что не хочет сербов в Косове и Метохии", — заявил сербский лидер в эфире телеканала TV Prva.

Он добавил, что если "власти" Косова начнут применять спорные меры, то обострения в регионе не избежать. Вучич напомнил, что Сербия сделала всё для сохранения мира.