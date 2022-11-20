Гендиректор "Спартака" Мележиков объяснил трансферную политику клуба в зимнее окно

Генеральный директор ФК "Спартак" Евгений Мележиков сообщил, что клуб ожидает возвращение в строй травмированных Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса и дисквалифицированного Кейта Бальде. Поэтому любые трансферы планируются с учётом присутствия названных футболистов в общей группе.

"Тренер очень сильно ждёт возвращения всех трёх игроков. Это может существенно поменять расклад сил, но давайте оставим эту работу главному тренеру и спортивному директору", — пояснил он в беседе со "Спорт-Экспрессом".

По его словам, главный тренер — ключевая фигура, и только он даёт согласие на приобретение конкретного игрока, обосновав при этом, "почему те или иные позиции требуют усиления". Это будет сделано по окончании первой части сезона, уточнил Мележиков.

Он напомнил, что в летнее трансферное окно "Спартак" приобрёл игравшего в составе команды на правах аренды из "Янг Бойз" Кристофера Мартинса Перейру и купил у "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.