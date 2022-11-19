Экс-владелец "Спартака" Федун рассказал, за кого будет болеть на ЧМ по футболу в Катаре
Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре он будет болеть за красивую игру. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить. Болеть я буду за красивый футбол!" — рассказал Федун.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября матчем хозяев с командой Эквадора. Турнир продлится до 18 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с открытием мундиаля.
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