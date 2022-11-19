"Позорище никчёмное": Хоккеист-любитель избил клюшкой и коньком судью прямо во время матча

Хоккеист любительской команды "Леопарды" Николай Ризин избил судью матча лиги "Трудовые резервы", причём сделал это прямо по ходу встречи.

На кадрах видно, как сначала он наносит удар клюшкой прямо по лицу арбитру, а затем бьёт его носком своего конька. Встреча с командой Revol Ice после этого была завершена, а "Леопардам" присуждено техническое поражение со счётом 0:5.

"Это не хоккеист, а просто позорище никчёмное. Я призываю лигу "Трудовые резервы" дисквалифицировать этого персонажа до конца его горе-дней в хоккее", — заключил комментатор прямой трансляции встречи.

Как отметила пресс-служба турнира, на место ЧП были вызваны сотрудники полиции, а лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру. Дисциплинарный комитет пообещал применить самые "жёсткие меры" по отношению к игроку.