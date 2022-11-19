В Латвии испугались будущего без латышей

Латвия может лишиться 23,5% коренного населения уже к 2050 году, после распада СССР из страны уже выехало почти 30% латышей. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на мнения экспертов.

"Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей", — объяснил советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс.

По сведениям Центрального статистического управления Латвии, в прошлом году смертность среди населения в два раза превысила рождаемость. Коэффициент последней составил 1,57, хотя он незначительно превышает аналогичные показатели в Европе, но сильно уступает подобной статистике в советский период.

Власти Латвии не будут делать ставку на мигрантов ради увеличения числа жителей, они планируют разработать меры для повышения рождаемости и возвращения на родину более 300 тысяч латышей.