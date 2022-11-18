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18 ноября, 17:55

Латвийские власти в пылу декоммунизации снесли памятник основателю республики

СМИ: Власти Латвии по ошибке снесли памятник основателю республики Николаю Свемпу

<p>Памятник Николаю Свемпу. Фото © Livejournal / <a href="https://rzhavin77.livejournal.com/177545.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rzhavin77</a></p>

Памятник Николаю Свемпу. Фото © Livejournal / rzhavin77

В Латвии правительство приняло решение о сносе памятника одному из основателей республики Николаю Свемпу в рамках декоммунизации, об этом пишет Sputnik. Автор статьи считает, что чиновники даже не знали, кому был посвящён монумент.

Свемп был делегатом Народного совета, который в 1918 году в Риге провозгласил независимость Латвийской Республики. Во время Великой Отечественной войны Свемп сотрудничал с советскими партизанами. В ноябре 1943 года он помог латышским партизанам-антифашистам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее добраться до хутора Лури, где их встретили товарищи.

В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятники Великой Отечественной войне

В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятники Великой Отечественной войне

Ранее Лайф сообщал о том, что часть памятника "Курган Дружбы" оказалась разрушена тяжёлой техникой с латвийской стороны. Мемориальный комплекс был возведён в 1959 году как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников.


Илья Суриков

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