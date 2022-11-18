Латвийские власти в пылу декоммунизации снесли памятник основателю республики

В Латвии правительство приняло решение о сносе памятника одному из основателей республики Николаю Свемпу в рамках декоммунизации, об этом пишет Sputnik. Автор статьи считает, что чиновники даже не знали, кому был посвящён монумент.

Свемп был делегатом Народного совета, который в 1918 году в Риге провозгласил независимость Латвийской Республики. Во время Великой Отечественной войны Свемп сотрудничал с советскими партизанами. В ноябре 1943 года он помог латышским партизанам-антифашистам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее добраться до хутора Лури, где их встретили товарищи.