Латвийские власти в пылу декоммунизации снесли памятник основателю республики
СМИ: Власти Латвии по ошибке снесли памятник основателю республики Николаю Свемпу
Памятник Николаю Свемпу. Фото © Livejournal / rzhavin77
В Латвии правительство приняло решение о сносе памятника одному из основателей республики Николаю Свемпу в рамках декоммунизации, об этом пишет Sputnik. Автор статьи считает, что чиновники даже не знали, кому был посвящён монумент.
Свемп был делегатом Народного совета, который в 1918 году в Риге провозгласил независимость Латвийской Республики. Во время Великой Отечественной войны Свемп сотрудничал с советскими партизанами. В ноябре 1943 года он помог латышским партизанам-антифашистам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее добраться до хутора Лури, где их встретили товарищи.
Ранее Лайф сообщал о том, что часть памятника "Курган Дружбы" оказалась разрушена тяжёлой техникой с латвийской стороны. Мемориальный комплекс был возведён в 1959 году как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников.