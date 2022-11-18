В Херсонской области снаряд ВСУ попал в точку сбора мирных жителей

В Херсонской области войска Украины обстреляли из миномётов город Алёшки. Снаряд попал в точку сбора мирных жителей, покидающих населённый пункт, сообщили местные власти.

"Это правда, сегодня был прилёт, где точка сбора, а также много частных домов", — цитирует ТАСС сообщение представителей администрации города.