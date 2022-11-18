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Опубликовано 18 ноября 2022, 17:31

В Херсонской области снаряд ВСУ попал в точку сбора мирных жителей

ВСУ ударили по точке сбора мирных жителей, выезжающих из города Алёшки Херсонской области

В Херсонской области войска Украины обстреляли из миномётов город Алёшки. Снаряд попал в точку сбора мирных жителей, покидающих населённый пункт, сообщили местные власти.

"Это правда, сегодня был прилёт, где точка сбора, а также много частных домов", — цитирует ТАСС сообщение представителей администрации города.

ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке
ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке

Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные в пятницу обстреляли приграничное село Устинка в Белгородском районе. В результате погиб пожилой мужчина.

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Getty Images / Leon Klein

Илья Суриков
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