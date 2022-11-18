Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 17:18

ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении стадиона "Донбасс-арена" из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов со стороны ВСУ оказался повреждён стадион "Донбасс-арена", сообщил глава Администрации Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"По поступившей информации, в результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс-арена". По предварительным данным, повреждено около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками", — указал он.

Пожилой мужчина стал жертвой обстрела приграничного российского села

Пожилой мужчина стал жертвой обстрела приграничного российского села

Ранее Лайф сообщал о том, что два человека погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Стаханова в Луганской Народной Республике.

Обложка ©

Telegram / Алексей КулемZин

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров