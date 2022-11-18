ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении стадиона "Донбасс-арена" из-за обстрелов ВСУ
Из-за обстрелов со стороны ВСУ оказался повреждён стадион "Донбасс-арена", сообщил глава Администрации Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"По поступившей информации, в результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс-арена". По предварительным данным, повреждено около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками", — указал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что два человека погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Стаханова в Луганской Народной Республике.
Telegram / Алексей КулемZин