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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 17:18
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ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении стадиона "Донбасс-арена" из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов со стороны ВСУ оказался повреждён стадион "Донбасс-арена", сообщил глава Администрации Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"По поступившей информации, в результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс-арена". По предварительным данным, повреждено около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками", — указал он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что два человека погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Стаханова в Луганской Народной Республике.

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Telegram / Алексей КулемZин

Илья Суриков
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