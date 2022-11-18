Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 17:14

Рождественская ёлка канцлера ФРГ будет гореть по четыре часа в день

Рождественская ель канцлера ФРГ Шольца будет гореть по четыре часа в день из-за энергокризиса

Рождественская ель, которую в качестве дара примет канцлер Германии Олаф Шольц, будет работать лишь по четыре часа каждый день в целях экономии электроэнергии из-за кризиса. Об этом заявил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт на брифинге.

"Рождественская ёлка будет освещаться лишь в промежутке времени между 16 часами дня и 20 часами вечера. Так что, если кто-то её хочет увидеть, должен прийти вовремя", — подчеркнул Хебештрайт.

Освещать дерево, которое 24 ноября передадут в дар канцлеру Шольцу, будут 4920 светодиодных лампочек, которые израсходуют 287 ватт в час.

"Это трагедия": Из-за энергокризиса в Британии могут закрыться все ночные клубы

"Это трагедия": Из-за энергокризиса в Британии могут закрыться все ночные клубы

Ранее Лайф рассказывал, что депутаты Рижской думы решили начать экономить электроэнергию и уменьшить отопление, однако очень быстро пожалели о таком решении.

Обложка ©

ТАСС / imago images / Reiner Zensen

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров