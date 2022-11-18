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Опубликовано 18 ноября 2022, 17:06
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Соседи увидели злой рок над семьёй пострадавшей при обстреле ВСУ девочки из Шебекина

Соседи рассказали о череде смертей в семье пострадавшей при ударе ВСУ девочки из Шебекина

В семье пострадавшей при обстреле 15-летней девочки случилась одна трагедия за другой. Об этом рассказали соседи из села Шебекино в Белгородской области, куда прилетел снаряд ВСУ.

Соседи рассказали, что в семье пострадавшей при обстреле ВСУ девочки была череда трагедий. Видео © t.me / SHOT

"Тут у них (в семье раненой девочки. — Прим. Лайфа) трагедия за трагедией происходила. Сначала умер тесть, от коронавируса умерла жена у него. Это счастье какое-то, что там сложился дом и она осталась жива", — поделился мужчина в беседе с SHOT.

По его словам, подростка вынесли из-под завалов без сознания, потом на короткое время пострадавшая пришла в себя. Сейчас школьница доставлена в клинику в Москве, где врачи продолжают бороться за её жизнь, уточняет издание. У неё тяжёлые осколочные ранения головы, тела, ног и рук. В ближайшее время в столицу приедет и мама девочки.

Врачи стабилизировали состояние девочки, пострадавшей после удара ВСУ по Шебекину
Врачи стабилизировали состояние девочки, пострадавшей после удара ВСУ по Шебекину

Напомним, об очередном обстреле Шебекина губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 ноября. По его словам, снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".

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SHOT

Татьяна Миссуми
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