Соседи увидели злой рок над семьёй пострадавшей при обстреле ВСУ девочки из Шебекина
Соседи рассказали о череде смертей в семье пострадавшей при ударе ВСУ девочки из Шебекина
В семье пострадавшей при обстреле 15-летней девочки случилась одна трагедия за другой. Об этом рассказали соседи из села Шебекино в Белгородской области, куда прилетел снаряд ВСУ.
Соседи рассказали, что в семье пострадавшей при обстреле ВСУ девочки была череда трагедий. Видео © t.me / SHOT
"Тут у них (в семье раненой девочки. — Прим. Лайфа) трагедия за трагедией происходила. Сначала умер тесть, от коронавируса умерла жена у него. Это счастье какое-то, что там сложился дом и она осталась жива", — поделился мужчина в беседе с SHOT.
По его словам, подростка вынесли из-под завалов без сознания, потом на короткое время пострадавшая пришла в себя. Сейчас школьница доставлена в клинику в Москве, где врачи продолжают бороться за её жизнь, уточняет издание. У неё тяжёлые осколочные ранения головы, тела, ног и рук. В ближайшее время в столицу приедет и мама девочки.
Напомним, об очередном обстреле Шебекина губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 ноября. По его словам, снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".