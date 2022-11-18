Соседи увидели злой рок над семьёй пострадавшей при обстреле ВСУ девочки из Шебекина

В семье пострадавшей при обстреле 15-летней девочки случилась одна трагедия за другой. Об этом рассказали соседи из села Шебекино в Белгородской области, куда прилетел снаряд ВСУ.

Соседи рассказали, что в семье пострадавшей при обстреле ВСУ девочки была череда трагедий. Видео © t.me / SHOT

"Тут у них (в семье раненой девочки. — Прим. Лайфа) трагедия за трагедией происходила. Сначала умер тесть, от коронавируса умерла жена у него. Это счастье какое-то, что там сложился дом и она осталась жива", — поделился мужчина в беседе с SHOT.

По его словам, подростка вынесли из-под завалов без сознания, потом на короткое время пострадавшая пришла в себя. Сейчас школьница доставлена в клинику в Москве, где врачи продолжают бороться за её жизнь, уточняет издание. У неё тяжёлые осколочные ранения головы, тела, ног и рук. В ближайшее время в столицу приедет и мама девочки.