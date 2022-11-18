Получившие паспорта РФ иностранцы – победители конкурса "Лидеры России" поделились планами

Получившие российское гражданство победители трека "Международный" конкурса "Лидеры России" рассказали о планах на будущее, а именно как паспорт РФ поможет им в реализации собственных профессиональных инициатив.

Победители трека "Международный" конкурса "Лидеры России" рассказали о планах. Видео © АНО "Россия — страна возможностей"

Так, Олег Толкайлов родом из Казахстана, но уже переехал в Россию и работает в Институте развития профессионального образования, где занимается интеграцией системы образования Запорожской области в российское пространство. По его словам, после конкурса он вплотную займётся работой по переходу колледжей нового региона на учебные стандарты РФ.

А вот его земляк Виталий Арестов также получил образовательный грант в один миллион рублей. Сейчас он аспирант МГТУ имени Н.Э. Баумана, а ещё начал обучение по программе двойного диплома MBA МГИМО и МФТИ "Цифровая экономика", а также в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Параллельно работает в частной компании руководителем IT-проектов.

"В торжественной обстановке мы получили российские паспорта. Это обязывает к тому, чтобы нести гордое звание "Лидер России". Мой наставник — заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. Очень надеюсь, что я смогу помочь своими компетенциями по профильным направлениям своего наставника", — добавил Арестов.

Азербайджанец Даниэль Сулейман трудится в сфере IT и финансовых технологий. На родине он основал собственную компанию в сфере управления персоналом, а затем переехал в Россию для продолжения профессионального развития, сейчас руководит направлением развития систем трейдинга. Кроме того, помогает другому победителю трека "Международный", Любови Тарайкевич, в развитии проекта "Мультилетопись России", с его помощью в будущем планируется создание детских компьютерных игр для изучения истории РФ.

"Я с детства считал Москву столицей моей родины, а СССР — моим государством. Гражданство России позволит более стабильно стоять на ногах. Когда ты участвуешь в конкурсе, самый ценный приз — новые друзья и соратники. С лидерами мы общаемся и вне конкурса и рассказываем о возможностях, которые он даёт, и другим нашим соотечественникам", — пояснил Сулейман.