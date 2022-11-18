Контрразведка ЛНР раскрыла в республике крупную сеть агентов спецслужб Украины

Контрразведка Луганской Народной Республики (ЛНР) сумела раскрыть крупную агентурную сеть украинских спецслужб, которая вела свою деятельность на территории региона. Об этом ТАСС сообщил представитель республиканских силовых структур.

Раскрыть сеть удалось благодаря задержанию агента СБУ Владислава Роменского, в планы которого входила ликвидация четырёх мэров в ЛНР. Одно из украинских подразделений должно было сорвать референдум по вхождению республики в состав РФ. Кроме того, задержан исполнитель терактов, запланированных в регионе, и установлен куратор.