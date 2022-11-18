Россиянам объяснили, стоит ли в ближайшее время менять машину

В нынешних условиях продать автомобиль можно выгодно, но денег на новый может не хватить. Сейчас изменения стоимости машины в рамках 3–10% — это временная погрешность, поэтому срочно продавать авто из-за новостной повестки не стоит. Так считает автоэксперт и главный редактор журнала "Автоброкер клуб" Виталий Архиреев.

Для большинства россиян продажа автомобиля необходима для покупки нового. В ноябре 2021 года средняя цена на авто с пробегом составляла 922 000 рублей, а в январе — 688 000 рублей. Казалось бы, продать машину можно выгодно, но на эти деньги не купишь новую. Ведь за десять месяцев 2022 года средняя стоимость авто составила 2 миллиона 270 тысяч рублей, говорит Архиреев.

"Вернёмся к старой цитате из фильма "Берегись автомобиля": "Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает её продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины". Следовательно, ротация автомобилей на вторичном рынке будет непрекращающейся и вечной", — сказал эксперт изданию Nation News.

В заключение Архиреев добавил, что не ожидает большого удара по владельцам автомобилей. Он указал, что при необходимости продавать машину можно, поскольку компании, которые работают на вторичном рынке, смогут компенсировать изменения цен с помощью своих стратегий.