Красный Крест жёстко отреагировал на фото с привязанными к столбам херсонцами
Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне
Международный комитет Красного Креста (МККК) назвал недопустимым факт унижения человеческого достоинства, комментируя фотографию с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданны ни при каких обстоятельствах", — заявили агентству в МККК.
Там заверили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в Красный Крест или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьёзностью. Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование таких инцидентов, заключили в МККК.
Ранее британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. На этом фоне комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ (СПЧ) направила письмо в ООН и МККК с целью изучить данный факт противоправных действий украинских властей.
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