Красный Крест жёстко отреагировал на фото с привязанными к столбам херсонцами

Международный комитет Красного Креста (МККК) назвал недопустимым факт унижения человеческого достоинства, комментируя фотографию с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданны ни при каких обстоятельствах", — заявили агентству в МККК.

Там заверили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в Красный Крест или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьёзностью. Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование таких инцидентов, заключили в МККК.