СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских пленных

"В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объёме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СКР.