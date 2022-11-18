Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 16:03

СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских пленных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооружённых сил Украины российских военнопленных.

"В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объёме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СКР.

Минобороны РФ: Зеленскому и его приспешникам придётся ответить за каждого убитого пленного

Минобороны РФ: Зеленскому и его приспешникам придётся ответить за каждого убитого пленного

Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров