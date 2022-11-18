Диетолог предупредила об опасности резкого похудения
Диетолог Русакова предупредила о рисках обострения заболеваний при резком похудении
Из-за резкого похудения даже у человека с подготовленным организмом могут обостриться хронические заболевания. Снижать вес нужно постепенно, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Медик рекомендовала пройти комплексное обследование перед началом похудения. При необходимости следует скорректировать нарушения в организме.
"Чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов", — рассказала специалист изданию "Вечерняя Москва".
Она отметила, что на скорость похудения влияют рост, вес и возраст. Чем больше вес, тем больше килограммов человек потеряет за первые три месяца. Процесс похудения замедлится, когда масса тела будет приближаться к нормальной.
Иногда снижение веса может затянуться на год или даже до трёх лет. Это происходит, к примеру, при ожирении третьей степени. Тогда человеку нужно комплексное восстановление, чтобы не навредить организму и не ухудшить ситуацию. В этом может помочь диетолог, эндокринолог и даже психолог.
Ранее пластический хирург Филипп Выступец рассказал о том, что регулярные занятия спортом далеко не всегда помогают девушкам избавиться от лишнего веса, даже если они активно делают упражнения на определённую группу мышц.
Unsplash