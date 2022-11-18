Эксперт оценил обстановку для туристов в Турции на фоне терактов

После терактов Турция не стала опасна для путешественников, считает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Он не ожидает снижения турпотока в страну из-за случившегося.

"Теракты совершаются по всему земному шару, даже в надёжных, как казалось, городах: Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве. Но это не влечёт за собой отказ от посещения этих городов. Турция — нормальная страна с высоким уровнем безопасности, где хорошо работают все спецслужбы и правоохранительные органы, поэтому я думаю, что никакой проблемы для туристов не будет", — сказал специалист в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, турпоток в страну сейчас снижается, но это связано в основном с погодой. Давыденко напомнил, что ноябрь, начало декабря и февраль являются худшими для туризма месяцами.