Эксперт оценил обстановку для туристов в Турции на фоне терактов
Эксперт Давыденко не ждёт снижения потока туристов в Турцию из-за терактов
После терактов Турция не стала опасна для путешественников, считает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Он не ожидает снижения турпотока в страну из-за случившегося.
"Теракты совершаются по всему земному шару, даже в надёжных, как казалось, городах: Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве. Но это не влечёт за собой отказ от посещения этих городов. Турция — нормальная страна с высоким уровнем безопасности, где хорошо работают все спецслужбы и правоохранительные органы, поэтому я думаю, что никакой проблемы для туристов не будет", — сказал специалист в беседе с радио "Комсомольская правда".
По словам эксперта, турпоток в страну сейчас снижается, но это связано в основном с погодой. Давыденко напомнил, что ноябрь, начало декабря и февраль являются худшими для туризма месяцами.
"С терактом, как я понимаю, турецкие спецслужбы уже вопрос решили, а в Фатихе они сказали, что это был не теракт, а возгорание машины, которое привело к пожару. Поэтому я не думаю, что это сильно повлияет на туризм", — заключил он.
Напомним, в конце сентября группа вооружённых людей совершила нападение на полицейский участок в городе Мерсин. В результате погиб один человек. 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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