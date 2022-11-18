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18 ноября, 15:14
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Лайф публикует фото с последствиями удара ВСУ по посёлку в Брянской области

Электроподстанция загорелась в посёлке Белая Берёзка Брянской области после удара ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут обстрел посёлка Белая Берёзка в Брянской области. В распоряжении Лайфа оказались снимки с места событий.

  • Последствия обстрела села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © LIFE
    Последствия обстрела села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © LIFE
  • Последствия обстрела села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © LIFE
    Последствия обстрела села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © LIFE

Последствия обстрела села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © LIFE

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На кадрах видно, что атака украинских военных привела к возгоранию одного из объектов. По словам местных жителей, есть попадание в электроподстанцию. Официального подтверждения от властей пока не поступало. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Донецке прогремело несколько взрывов

В Донецке прогремело несколько взрывов

Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний местный житель.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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