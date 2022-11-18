Актриса Яна Поплавская, известная широкому зрителю по роли в фильме "Про Красную Шапочку", в беседе с Лайфом поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за подготовку добровольцев для специальной военной операции в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Гуманитарная помощь для жертв обстрелов ВСУ. Фото © Telegram / Яна Поплавская

Гуманитарная помощь для жертв обстрелов ВСУ. Фото © Telegram / Яна Поплавская

"Там [в Чечне] лучшая подготовка. Это даже командиры, я всё время с военными общаюсь, все говорят, что просто Чечне низкий поклон. Там потрясающе готовят ребят [к отправке в зону СВО]. Просто: низкий поклон Кадырову", — заметила Поплавская.

Актриса отметила, что в зону спецоперации её сын отправится в начале следующей недели. Сама Поплавская сейчас занимается сбором гуманитарной помощи для городов и больниц, пострадавших от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, и намерена лично отправиться в регионы, чтобы передать собранный груз.

"Невозможно же ехать с пустыми руками. Я и прочту, и поговорю, и детские книги сейчас собираю. У меня уже там поехал волонтёр, который смотрит, где именно те точки, где острая необходимость", — добавила Поплавская.