Путин наградил экипаж катера, вывозившего людей с правого берега Днепра по карте на телефоне

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении членов экипажа речного катера "Арарат", который помогал вывозить жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Рейс был сложным, поскольку с утра опустился плотный туман и капитан из-за плохой видимости шёл по дорожной карте на телефоне.