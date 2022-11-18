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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 14:54
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Путин наградил экипаж катера, вывозившего людей с правого берега Днепра по карте на телефоне

Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавший вывозить людей с правого берега Днепра

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении членов экипажа речного катера "Арарат", который помогал вывозить жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Рейс был сложным, поскольку с утра опустился плотный туман и капитан из-за плохой видимости шёл по дорожной карте на телефоне.

Капитан судна Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, а матрос Роман Уваров — медалью "За спасение погибавших". В документе поясняется, что экипаж "Арарата" награждается за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации.Также указом ордена Мужества удостоен начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе
В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе

Ранее стало известно, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, тела погибших они планируют использовать для постановочных сцен. А до этого британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.

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pravda.com.ua

Андрей Бражников
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