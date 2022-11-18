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18 ноября, 14:30

Пожилой мужчина стал жертвой обстрела приграничного российского села

Губернатор Белгородской области Гладков: При украинском обстреле села Устинка погиб 80-летний местный житель

<p>Один из домов в Устинке Белгородской области, куда упали обломки украинского снаряда. Фото © <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / Настоящий Гладков</a></p>

Один из домов в Устинке Белгородской области, куда упали обломки украинского снаряда. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные в пятницу обстреляли приграничное село Устинка в Белгородском районе. Один пожилой мужчина, к сожалению, погиб. О трагическом инциденте сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды", — отметил глава региона.

Гладков добавил, что всего в Устинке оказалось повреждено четыре частных домовладения. На месте работают все оперативные и аварийные службы.

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Марина Калегина

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