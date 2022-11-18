Пожилой мужчина стал жертвой обстрела приграничного российского села

Украинские военные в пятницу обстреляли приграничное село Устинка в Белгородском районе. Один пожилой мужчина, к сожалению, погиб. О трагическом инциденте сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды", — отметил глава региона.

Гладков добавил, что всего в Устинке оказалось повреждено четыре частных домовладения. На месте работают все оперативные и аварийные службы.