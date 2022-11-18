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18 ноября, 14:25

Ракетные войска России успешно провели лётные испытания комплекса "Сармат"

Командующий РВСН Каракаев отчитался об успешных лётных испытаниях РС-28 "Сармат"

<p>РС-28 "Сармат". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

РС-28 "Сармат". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 "Сармат". Об этом он заявил в ходе расширенного заседания Военного совета Ракетных войск стратегического назначения.

"Продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены лётные испытания ракетного комплекса "Сармат", — приводит его слова Минобороны России.

Кроме того, на государственном испытательном космодроме Плесецк состоялись учебные пуски подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс".

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Кстати, сегодня Лайф писал, что ещё один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые комплексы "Авангард". В Минобороны подчеркнули, что оснащение ракетного полка в Оренбургской области комплексом "Авангард" позволит повысить боевые возможности наземной части стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Николь Вербер

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