Ракетные войска России успешно провели лётные испытания комплекса "Сармат"
Командующий РВСН Каракаев отчитался об успешных лётных испытаниях РС-28 "Сармат"
РС-28 "Сармат". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 "Сармат". Об этом он заявил в ходе расширенного заседания Военного совета Ракетных войск стратегического назначения.
"Продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены лётные испытания ракетного комплекса "Сармат", — приводит его слова Минобороны России.
Кроме того, на государственном испытательном космодроме Плесецк состоялись учебные пуски подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс".
Кстати, сегодня Лайф писал, что ещё один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые комплексы "Авангард". В Минобороны подчеркнули, что оснащение ракетного полка в Оренбургской области комплексом "Авангард" позволит повысить боевые возможности наземной части стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.