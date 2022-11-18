Ракетные войска России успешно провели лётные испытания комплекса "Сармат"

Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 "Сармат". Об этом он заявил в ходе расширенного заседания Военного совета Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, на государственном испытательном космодроме Плесецк состоялись учебные пуски подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс".

Кстати, сегодня Лайф писал, что ещё один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые комплексы "Авангард". В Минобороны подчеркнули, что оснащение ракетного полка в Оренбургской области комплексом "Авангард" позволит повысить боевые возможности наземной части стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.