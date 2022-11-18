Ракетный полк под Оренбургом начали перевооружать на комплекс "Авангард"

Ещё один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые комплексы "Авангард". Как сообщили в Министерстве обороны РФ, работы проводятся в Оренбургской области.

Очередной ракетный полк начали перевооружать на комплекс "Авангард". Обложка © t.me / Zvezdanews / Минобороны РФ

"РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — Прим. Лайфа) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард". В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что оснащение ракетного полка в Оренбургской области комплексом "Авангард" позволит повысить боевые возможности наземной части стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Напомним, что серийное производство ракетного комплекса "Авангард", оснащённого управляемым боевым блоком, в России запустили в конце 2019 года. Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.