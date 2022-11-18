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18 ноября, 13:27

Ракетный полк под Оренбургом начали перевооружать на комплекс "Авангард"

Минобороны заявило о перевооружении ракетного полка на "Авангарды" под Оренбургом

Ещё один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые комплексы "Авангард". Как сообщили в Министерстве обороны РФ, работы проводятся в Оренбургской области.

Очередной ракетный полк начали перевооружать на комплекс "Авангард". Обложка © t.me / Zvezdanews / Минобороны РФ

"РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — Прим. Лайфа) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард". В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что оснащение ракетного полка в Оренбургской области комплексом "Авангард" позволит повысить боевые возможности наземной части стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Напомним, что серийное производство ракетного комплекса "Авангард", оснащённого управляемым боевым блоком, в России запустили в конце 2019 года. Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.

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Ранее также Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне специальной военной операции, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ. Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Обложка ©

t.me / Zvezdanews / Минобороны РФ

Оксана Попова

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