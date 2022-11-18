Министерство обороны РФ показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции на Украине.

Кадры боевых вылетов Су-35С в зоне спецоперации. Видео © t.me / Минобороны РФ

На опубликованных кадрах продемонстрирована отработка экипажами патрулирования в заданном районе и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации. Как рассказали в ведомстве, в ходе одного из вылетов был найден и ликвидирован украинский самолёт и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300.

"Во время патрулирования воздушного пространства обнаружил воздушную цель. Определил её как самолёт противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск, затем продолжил полёт по прямой для подсвета цели", — рассказал лётчик Су-35С.