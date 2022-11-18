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Опубликовано 18 ноября 2022, 07:48
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Минобороны показало работу Су-35С ВКС России на Украине

Минобороны опубликовало видео работы самолётов Су-35С на Украине

Министерство обороны РФ показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции на Украине.

Кадры боевых вылетов Су-35С в зоне спецоперации. Видео © t.me / Минобороны РФ

На опубликованных кадрах продемонстрирована отработка экипажами патрулирования в заданном районе и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации. Как рассказали в ведомстве, в ходе одного из вылетов был найден и ликвидирован украинский самолёт и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300.

"Во время патрулирования воздушного пространства обнаружил воздушную цель. Определил её как самолёт противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск, затем продолжил полёт по прямой для подсвета цели", — рассказал лётчик Су-35С.

Российские истребители Су-30 и Су-35 уничтожили украинский самолёт
Российские истребители Су-30 и Су-35 уничтожили украинский самолёт

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне специальной военной операции, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ. Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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