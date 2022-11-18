Минобороны показало работу Су-35С ВКС России на Украине
Минобороны опубликовало видео работы самолётов Су-35С на Украине
Министерство обороны РФ показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции на Украине.
Кадры боевых вылетов Су-35С в зоне спецоперации. Видео © t.me / Минобороны РФ
На опубликованных кадрах продемонстрирована отработка экипажами патрулирования в заданном районе и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации. Как рассказали в ведомстве, в ходе одного из вылетов был найден и ликвидирован украинский самолёт и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300.
"Во время патрулирования воздушного пространства обнаружил воздушную цель. Определил её как самолёт противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск, затем продолжил полёт по прямой для подсвета цели", — рассказал лётчик Су-35С.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне специальной военной операции, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ. Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
Минобороны РФ