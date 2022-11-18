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18 ноября, 07:45
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Путин соболезнует родным и близким Горшкова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона Александра Горшкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью прославленного олимпийского чемпиона, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Телеграмма, адресованная родным и близким спортсмена, опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Путин назвал Горшкова выдающимся, талантливым и безгранично увлечённым любимым делом человеком. С его именем связаны яркие, незабываемые страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, её триумфы и достижения, первое в истории олимпийское золото в танцах на льду.

"Искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки", — говорится в телеграмме президента.

Тарасова, Москвина и Мишин поделились воспоминаниями об Александре Горшкове

Тарасова, Москвина и Мишин поделились воспоминаниями об Александре Горшкове

Ранее Лайф сообщал, что церемония прощания с Александром Горшковым пройдёт 20 ноября в храме при Боткинской больнице. Проводить в последний путь олимпийского чемпиона в тот же день также можно будет на Малой спортивной арене в "Лужниках" с 12:00 до 14:00.

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ТАСС / Метцель Михаил

Марина Калегина

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