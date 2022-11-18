Путин соболезнует родным и близким Горшкова

Путин назвал Горшкова выдающимся, талантливым и безгранично увлечённым любимым делом человеком. С его именем связаны яркие, незабываемые страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, её триумфы и достижения, первое в истории олимпийское золото в танцах на льду.

Ранее Лайф сообщал, что церемония прощания с Александром Горшковым пройдёт 20 ноября в храме при Боткинской больнице. Проводить в последний путь олимпийского чемпиона в тот же день также можно будет на Малой спортивной арене в "Лужниках" с 12:00 до 14:00.