Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева выпущена на свободу
Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева освобождена после того, как ранее она была задержана по подозрению в экономическом преступлении. Об этом сообщил её муж, общественный деятель Павел Губарев. Однако он не стал делиться подробностями из-за тайны следствия.
"Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договорённости со следствием не могу разглашать суть дела", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. Ранее её супруг сообщил, что она пропала, а последнее место, где её видели, — здание Правительства Херсонской области в Геническе. Вскоре после этого стало известно, что Екатерину задержали по делу об экономическом преступлении и решается вопрос о мере пресечения.
VK / k_gubareva