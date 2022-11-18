Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева выпущена на свободу

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева освобождена после того, как ранее она была задержана по подозрению в экономическом преступлении. Об этом сообщил её муж, общественный деятель Павел Губарев. Однако он не стал делиться подробностями из-за тайны следствия.

"Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договорённости со следствием не могу разглашать суть дела", — написал он в телеграм-канале.