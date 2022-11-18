Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 07:32

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева выпущена на свободу

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева освобождена после того, как ранее она была задержана по подозрению в экономическом преступлении. Об этом сообщил её муж, общественный деятель Павел Губарев. Однако он не стал делиться подробностями из-за тайны следствия.

"Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договорённости со следствием не могу разглашать суть дела", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. Ранее её супруг сообщил, что она пропала, а последнее место, где её видели, — здание Правительства Херсонской области в Геническе. Вскоре после этого стало известно, что Екатерину задержали по делу об экономическом преступлении и решается вопрос о мере пресечения.

В Тульской области задержали бывшего замминистра природных ресурсов Диану Гришину

В Тульской области задержали бывшего замминистра природных ресурсов Диану Гришину

Обложка ©

VK / k_gubareva

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров