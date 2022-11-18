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18 ноября, 07:11

Медведев: США прекратят поддерживать Украину, ведь Америка всегда бросала друзей

США всегда бросали своих друзей, поэтому рано или поздно такая же участь настигнет и Украину, тогда "безоглядная поддержка" Киева прекратится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, уже скоро, разочаровавшись в политике своих властей, простые американцы начнут разворачиваться в сторону реальности.

"Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. <...> Америка всегда бросала своих друзей. <…> Так будет рано или поздно и в этот раз", — написал Медведев в телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Медведев порассуждал на тему того, что бы было, если бы украинская ракета, упавшая на днях в Польше, ударила бы по Капитолию в США.

Польша не позволила Украине участвовать в расследовании падения ракеты

Польша не позволила Украине участвовать в расследовании падения ракеты

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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