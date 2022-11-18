Медведев: США прекратят поддерживать Украину, ведь Америка всегда бросала друзей

США всегда бросали своих друзей, поэтому рано или поздно такая же участь настигнет и Украину, тогда "безоглядная поддержка" Киева прекратится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, уже скоро, разочаровавшись в политике своих властей, простые американцы начнут разворачиваться в сторону реальности.

"Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. <...> Америка всегда бросала своих друзей. <…> Так будет рано или поздно и в этот раз", — написал Медведев в телеграм-канале.