Медведев: США прекратят поддерживать Украину, ведь Америка всегда бросала друзей
США всегда бросали своих друзей, поэтому рано или поздно такая же участь настигнет и Украину, тогда "безоглядная поддержка" Киева прекратится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, уже скоро, разочаровавшись в политике своих властей, простые американцы начнут разворачиваться в сторону реальности.
"Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. <...> Америка всегда бросала своих друзей. <…> Так будет рано или поздно и в этот раз", — написал Медведев в телеграм-канале.
Ранее Дмитрий Медведев порассуждал на тему того, что бы было, если бы украинская ракета, упавшая на днях в Польше, ударила бы по Капитолию в США.