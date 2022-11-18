Сборка автомобилей на столичном заводе "Москвич" начнётся на следующей неделе
Собянин: Завод "Москвич" начнёт первую сборку автомобилей на следующей неделе
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале работы столичного завода "Москвич". По его словам, уже на следующей неделе на производстве начнётся сборка автомобилей.
"В следующем году, надеюсь, [завод "Москвич"] выйдет уже на параметры объёмов работы, сопоставимых с тем периодом, когда там был Renault", — приводит его слова РИА "Новости".
Градоначальник также поделился планами о запуске российской платформы электромобилей. Собянин выразил надежду, что это может произойти уже совсем скоро — в течение двух-трёх лет.
Кроме того, он отметил, что после того, как зарубежные компании и иностранные инвесторы приняли решение уйти из России, им на смену пришли отечественные предприниматели, которые заняли большую часть ниш в бизнесе. При этом, по его словам, единственной проблемной отраслью оказалось автомобилестроение.
Ранее мэр также сообщал, что планируется наладить доставку необходимых для этого грузов через создание нового транспортно-логистического центра "Южный порт". По словам Собянина, он будет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов ежегодно и сможет трудоустроить примерно полторы тысячи человек. Основным заказчиком транспортно-логистического центра станет "Москвич".
ТАСС / Александр Щербак