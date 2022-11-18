Сборка автомобилей на столичном заводе "Москвич" начнётся на следующей неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале работы столичного завода "Москвич". По его словам, уже на следующей неделе на производстве начнётся сборка автомобилей.

"В следующем году, надеюсь, [завод "Москвич"] выйдет уже на параметры объёмов работы, сопоставимых с тем периодом, когда там был Renault", — приводит его слова РИА "Новости".

Градоначальник также поделился планами о запуске российской платформы электромобилей. Собянин выразил надежду, что это может произойти уже совсем скоро — в течение двух-трёх лет.

Кроме того, он отметил, что после того, как зарубежные компании и иностранные инвесторы приняли решение уйти из России, им на смену пришли отечественные предприниматели, которые заняли большую часть ниш в бизнесе. При этом, по его словам, единственной проблемной отраслью оказалось автомобилестроение.