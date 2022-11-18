Блогер Андрей Рудой сообщил об обысках в квартире
Блогер Андрей Рудой. Обложка © t.me / "Рудой"
Полиция проводит обыск в квартире блогера, автора ютуб-канала "Вестник бури" Андрея Рудого в Дзержинске Нижегородской области. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Срочно. У меня дома в Дзержинске обыск. Причина, похоже, то же дело, из-за которого я вынужден был покинуть страну", — написал видеоблогер.
Адвокат Рудого сейчас находится в его квартире. По его словам, в постановлении о проведении обыска есть формулировка о том, что блогер совместно с другими активистами разместил запрещённые граффити в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее Лайф рассказывал, что полиция провела обыск в квартире у националиста и одного из бывших организаторов "Русских маршей" Дмитрия Дёмушкина. Его адвокат Олег Колесников рассказал Лайфу, что это был осмотр, который был связан "с журналистской деятельностью". В частности, речь идёт о видеороликах, которые Дмитрий выкладывал на "Ютубе". По итогам осмотра жилья у Дёмушкина изъяли всю технику.