Режим ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России продлили до 27 ноября

Росавиация продлила ограничения на полёты в некоторые аэропорты центра и юга страны до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 27 ноября 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении российских авиавластей.

Так, ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские авиагавани продолжают работать в штатном режиме.