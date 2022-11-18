Режим ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России продлили до 27 ноября
Росавиация продлила ограничения на полёты в некоторые аэропорты центра и юга страны до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 27 ноября 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении российских авиавластей.
Так, ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские авиагавани продолжают работать в штатном режиме.
Кстати, ранее Лайф писал, что турецкие власти запретили пролёт через своё воздушное пространство российским самолётам с двойной регистрацией. В связи с этим приходится облетать Турцию — и продолжительность рейсов увеличивается. Так, например, в Египет полёт стал дольше на 20–30 минут.
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