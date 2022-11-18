В столице Таиланда открылся форум АТЭС

Лидерская встреча форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в эти минуты проходит в Таиланде. Российскую делегацию на ней возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Что ещё более важно, проблемы изменения климата по-прежнему угрожают не только Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и благополучию человечества в целом. Чтобы защитить нашу планету, мы больше не можем жить по-старому, нам нужно изменить наш образ жизни", — подчеркнул на открытии премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

АТЭС включает 19 стран и две территории. Кроме Таиланда и России в состав входят Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, Китай, Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Вьетнам, Перу, Гонконг и Тайвань.