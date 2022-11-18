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18 ноября, 05:02

"Никакого обрушения": Собянин рассказал о состоянии экономики Москвы

Собянин заявил о стабилизации экономики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации столичной экономики после пандемии коронавируса и кризисов. Он подчеркнул, что критического обрушения не произошло, пишет РИА "Новости".

"Это же не значит, что всё блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, <...> никакого ужаса не произошло", — заявил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что большая часть предприятий адаптировалась к новым условиям. Прибыльность постепенно восстанавливается, включая финансовый сектор, где случился самый большой обвал.


Путин: Собянин сделал много для того, чтобы все в Москве чувствовали себя комфортно

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко

Комментарий

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СЕРГЕЙсегодня в 05:27

Ага, все это за счет увольнения огромного количества бюджетников. Например, в образовании увольнения сейчас массовые в Москве. Я сам работаю в этой сфере и сейчас просто повально увольняют непедагогтческий состав. Т.е. учителей не трогают, зато экономисто, юристов, бухгалтерию, хоз часть, все подряд почти под ноль. Дворников уже не осталось в школах. Но да, экономика в порядке, ага.

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