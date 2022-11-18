"Никакого обрушения": Собянин рассказал о состоянии экономики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации столичной экономики после пандемии коронавируса и кризисов. Он подчеркнул, что критического обрушения не произошло, пишет РИА "Новости".

"Это же не значит, что всё блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, <...> никакого ужаса не произошло", — заявил Собянин.