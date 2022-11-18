"Никакого обрушения": Собянин рассказал о состоянии экономики Москвы
Собянин заявил о стабилизации экономики Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации столичной экономики после пандемии коронавируса и кризисов. Он подчеркнул, что критического обрушения не произошло, пишет РИА "Новости".
"Это же не значит, что всё блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, <...> никакого ужаса не произошло", — заявил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что большая часть предприятий адаптировалась к новым условиям. Прибыльность постепенно восстанавливается, включая финансовый сектор, где случился самый большой обвал.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится.