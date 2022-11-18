В Сингапуре осудили группу мужчин, которые усыпляли и насиловали жён друг друга

В Сингапуре пятеро мужчин приговорены к срокам от 13,5 до 22 лет тюремного заключения, передаёт The Straits Times. Как выяснилось, они на протяжении восьми лет (с 2010 по 2018 год) усыпляли своих жён с помощью медикаментов и затем насиловали их, меняясь партнёршами.

По данным следствия, пятеро мужчин познакомились в Интернете на площадках для тех, кто любит меняться сексуальными партнёрами. В итоге они решили обмениваться жёнами. Трое участников сговора — 45-летние K. и M. и 53-летний L. — подсыпали снотворное жёнам и приглашали друг друга насиловать их. Происходящее они снимали на видео и рассылали среди приятелей. Также 37-летний N. договорился с 41-летним J., чтобы все на протяжении восьми лет насиловали жену J.