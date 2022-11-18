Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии семь человек погибли при пожаре, который произошёл в частном доме. Об этом сообщили в республиканском МЧС. Сообщение о возгорании в деревне Матвеевка поступило в экстренные службы в 3:27 мск. Пожар случился в жилом двухквартирном кирпичном доме.

Пожарные у сгоревшего дома в Башкирии. Видео © МЧС Республики Башкортостан

"На момент прибытия пожарных происходило открытое горение одной из квартир дома по всей площади. В 05:19 мск пожар локализован на площади 56 кв.м. К сожалению, в ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых (мужчина и женщина) и пять детей (мальчики). Медицинскими работниками констатирована их смерть", — рассказали в МЧС.

Пожарные у сгоревшего дома. Фото © МЧС Республики Башкортостан

На место трагедии выехало руководство ГУ МЧС Республики Башкортостан. Причину пожара выясняют. Там работают следователи, эксперты и дознаватели.