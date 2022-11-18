В Турции заявили о фиаско США на саммите G20

США потерпели поражение в новой холодной войне. Такое мнение в своей статье выразил колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. По мнению автора публикации, Штатам не удалось перетянуть союзников России на свою сторону в ходе саммита G20.

"США, обречённые на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали. Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился", — пишет Тутар.

Он отметил, что страны Глобального Юга, такие как Аргентина, Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция, отклонили навязываемые Глобальным Севером требования. Как считает автор статьи, всё это трагедия для США, ведь проект по изоляции России потерпел крах.

А трёхчасовую встречу президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином колумнист назвал "выбрасыванием англосаксами полотенца на ринг перед российско-китайским блоком". Своим объявлением о том, что Вашингтон не будет ставить под сомнение политику "одного Китая" и другие "красные линии" Пекина, прежде всего Тайвань, глава Белого дома показал, что принял условия китайского лидера. Речь идёт о требовании ведения НАТО, ЕС и США всестороннего диалога с Москвой, подчеркнул автор.

"Остаётся только пожалеть Владимира Зеленского, который с подстрекательства США бросил свою страну и народ в огонь", — резюмирует колумнист.