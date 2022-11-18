США призвали Европу "следить за языком" по теме ЧП в Польше

Последние несколько дней США активно контактируют с европейскими союзниками и окружением президента Украины Владимира Зеленского, призывая их осторожно высказываться по поводу ракетного инцидента в Польше. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц.

За последние два дня в рамках телефонных разговоров высокопоставленные чиновники правительства США также потребовали подобного от НАТО, сообщает издание. Вашингтон призвал альянс "воздержаться от категоричных заявлений" до завершения официального расследования инцидента, который произошёл в Польше.

Газета отмечает, что расхождение во взглядах по этому инциденту — одно из первых серьёзных разногласий в риторике официального Вашингтона и Киева. В публикации говорится, что в правительстве занижают значение различий. А вот если боевые действия замедлятся и конфликт затянется на всю зиму, то оценки ситуации могут разойтись ещё сильнее.