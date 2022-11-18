В США обвинили Зеленского в попытке толкнуть мир к третьей мировой войне
Обозреватель Корибко обвинил Зеленского в попытке развязать третью мировую войну
Власти Украины попытались обманом спровоцировать начало третьей мировой войны, заявил обозреватель Эндрю Корибко в интернет-статье для американского Института мира и процветания Рона Пола. Речь идёт о том моменте, когда президент Украины Владимир Зеленский попытался перенести ответственность за упавшую в Польше ракету на Россию.
Однако после заявления Байдена, что слова Зеленского не доказывают непричастности Незалежной к инциденту, украинский лидер признал, что у него нет точных данных о том, кому принадлежал снаряд.
Автор статьи подчеркнул, что Зеленский врал всему миру, заявляя, что бомбардировка Польши со стороны ВСУ — это "российский ракетный удар по коллективной безопасности", и пытаясь призвать НАТО к действиям.
"Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах", — пишет Корибко.
Он также подчеркнул, что украинские власти опасаются "невыносимого давления" со стороны Госдепартамента США в вопросе достижения компромисса с Россией.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Зеленскому в США придумали обидное прозвище за наговаривание на Россию. Телеведущая Fox Кэндис Оуэнс назвала украинского лидера "грязным актёром". А читатели Daily Mail раскритиковали заявление Зеленского о российских ракетах в Польше. В комментариях к соответствующей новости пользователи пишут, что украинский лидер, вероятно, хочет начала мировой войны, делая такие высказывания.
President.gov.ua