Власти Украины попытались обманом спровоцировать начало третьей мировой войны, заявил обозреватель Эндрю Корибко в интернет-статье для американского Института мира и процветания Рона Пола. Речь идёт о том моменте, когда президент Украины Владимир Зеленский попытался перенести ответственность за упавшую в Польше ракету на Россию.

Однако после заявления Байдена, что слова Зеленского не доказывают непричастности Незалежной к инциденту, украинский лидер признал, что у него нет точных данных о том, кому принадлежал снаряд.

Автор статьи подчеркнул, что Зеленский врал всему миру, заявляя, что бомбардировка Польши со стороны ВСУ — это "российский ракетный удар по коллективной безопасности", и пытаясь призвать НАТО к действиям.

"Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах", — пишет Корибко.

Он также подчеркнул, что украинские власти опасаются "невыносимого давления" со стороны Госдепартамента США в вопросе достижения компромисса с Россией.