Республиканцы потребовали от Блинкена отчёта о финансовых делах демократов с Украиной

"Нам стало известно, что миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленные Украине для помощи в боевых действиях, потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам в США во время промежуточных выборов 2022 года", — следует из письма, подписанного конгрессменами Троем Нелсом, Луи Гомертом, Мэри Миллер и Байроном Дональдсом.

Как сообщается в письме, правительство Украины запустило веб-сайт для сбора пожертвований в партнёрстве с FTX в марте этого года. Конгрессмены утверждают, что это произошло спустя всего несколько дней после того, как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь на сумму в миллиарды долларов. Республиканцы считают, что Украина могла инвестировать часть американских средств в криптобиржу и после их же направить демократам, чтобы помочь тем остаться у власти. Конгрессмены потребовали у Блинкена ответить им, проводит ли Госдепартамент расследование по поводу возможных вложений Украины в FTX.