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18 ноября, 02:04

Yonhap: Запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной

Баллистическая ракета, которую Северная Корея запустила сегодня, могла быть межконтинентальной. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на свой военный источник.

На это указывают результаты предварительного анализа, утверждает агентство. Запуск был осуществлён в восточном направлении.

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Как рассказывал Лайф, только в ноябре это был уже шестой пуск ракеты в КНДР. В этом году их было 34, если учитывать также запуски крылатых реактивных снарядов. Особо активизировал испытания Пхеньян в последние месяцы.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
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