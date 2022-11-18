КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея провела очередные испытания оружия: запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Ведомство пока не раскрыло подробности. Экипажам судов рекомендовано не приближаться к обломкам реактивного снаряда, если таковые будут найдены.

Только для ноября это уже шестой пуск ракеты в КНДР. В этом году их было 34, если учитывать также запуски крылатых реактивных снарядов. Особо активизировал испытания Пхеньян в последние месяцы.

Западные страны критикуют КНДР за "провокационные действия", которые, по их мнению, являются угрозой для региональной и глобальной безопасности. Пхеньян же заявляет, что проводит испытания в ответ на враждебные действия США и их союзников.